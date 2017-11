East Palestine’s Parker Sherry named all-state 3rd team

COLUMBUS, Ohio (WYTV) – The Division VI football All-Ohio teams were announced Sunday by a statewide media panel.

The teams were selected by members of the Ohio Prep Sportswriters Association, most of whom were voters for the former Associated Press All-Ohio teams. The Associated Press no longer coordinates postseason honors for high school sports.

—

Coaches of the Year: Scott Armrose, Galion Northmor and Rusty Richards, Nelsonville-York

First Team Offense

Offensive player of the year: Will Homan, Fort Recovery

Quarterback: Demetrius Johnson, Galion Northmor, 5-8, 170, Sr.; Austin May, Findlay Liberty-Benton, 6-3, 194, Sr.; Seth Conley, Ada, 5-7, 175, Sr.; Garrett Maiden, Nelsonville-York, 5-10, 165, Sr.

Backs: Will Homan, Fort Recovery, 5-9, 180, Sr.; Danyal Minton, Marion Elgin, 6-1, 215, Sr.; Caleb Kaut, Rootstown, 6-0, 185, Sr.; Carson Stauffer, Chillicothe Southeastern, 5-11, 185, Sr.; Austin Snodgrass, Old Washington Buckeye Trail, 5-8, 170, Sr.

Receviers: Jeremiah Booker, Bridgeport, 5-10, 180, Sr.; Chase Sumner, Ada, 5-11, 152, Sr.; Ethan Beckett, Howard East Knox, 6-1, 230, Sr.

Linemen: John Dirksen, Maria Stein Marion Local, 6-5, 300, Sr.; Jordan Brown, Marion Elgin, 6-3, 240, Sr.; Brett Diemer, Kirtland, 5-11, 260, Sr.; Isaiah LaFontaine, Chillicothe Southeastern, 6-3, 290, Jr.; Vince Oliver, Steubenville Catholic Central, 6-6, 305, Sr.; Jack Bailey, Kirtland, 6-2, 270, Jr.

Punter: Bailey Sprague, Belpre, 6-4, 210, Sr.

First Team Defense

Defensive player of the year: James Lachey, Grandview Heights

Linemen: James Lachey, Grandview Heights, 6-4, 235, Sr.; Cannon Propst, Mechanicsburg, 6-0, 205, Sr.; Andrew Stocker, Fort Recovery, 6-0, 260, Sr.; Devon Devezin, Cleveland Heights Lutheran East, 6-1, 220, Sr.; Kaleb Ambrose, Ashland Mapleton, 6-0, 200, Sr.; Kevin McSweeney, Garfield Heights Trinity, 6-0, 205, Sr.

Linebackers: Kimo Baldwin, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-1, 230, Sr.; Charlie Scheiderer, Milford Center Milford Center Fairbanks, 6-0, 190, Jr.; Ronnie Wend, Nelsonville-York, 6-0, 170, Sr.; Chase Chicwak, Sarahsville Shenandoah, 6-0, 180, Jr.; AJ Dobbins, Findlay Liberty-Benton, 5-11, 203, Sr.; Nathan Moore, Rootstown, 6-4, 220, Sr.; Gaige Willis, Andover Pymatuning Valley, 6-2, 215, Sr.

Backs: Aviyon Fitz, Cleveland Heights Lutheran East, 5-9, 175, Sr.; Will Poling, Findlay Liberty Benton, 6-0, 170, Sr.; Matt Rethman, Maria Stein Marion Local, 5-10, 150, Jr.; Alex Nelson, Independence, 6-2, 175, Sr.; Dominic Capretta, Kirtland, 5-11, 160, Jr.

Kicker: Chip Russell, Crooksville, 6-2, 200, Sr.

Second Team Offense

Quarterbacks: Devan Yarber, Oberlin, 5-9, 165, Sr.; Shawn VanNoy, Miamisburg Dayton Christian, 6-1, 189, Sr.; Jacob Greer, Hicksville, 6-2, 194, Sr.

Backs: Trevor Shawber, North Robinson Colonel Crawford, 5-10, 210, Sr.; Connor Banco, Shadyside, 6-2, 210, Jr.; Joey Torok, Kirtland, 5-10, 160, Jr.; Jake Neibecker, Kirtland, 5-11, 190, Jr.; Weston Garman, Creston Norwayne, 5-9, 185 Sr.

Receivers: Jacob Wenning, Coldwater, 6-1, 170, Jr.; Payton Tunis, Hicksville, 5-9, 155, Sr.; Tywon Berry, Miamisburg Dayton Christian, 5-9, 165, Sr.; Ivan Percy Jr., Cleveland Heights Lutheran East, 5-9, 180, Jr.

Linemen: Austin Wheeler, Galion Northmor. 6-2, 215, Sr. ; Sam Wendt, Newark Catholic, 6-3, 260, Sr.; Caleb Stone, Bucyrus Wynford, 6-0, 240, Sr.; Dalton Rice, Sarahsvile Shenandoah, 6-0, 220, Jr.; Dalton Tomlinson, Beaver Eastern, 6-5, 295, Sr.; Cade Raudebaugh, Creston Norwayne, 6-2, 255 Jr.

Punter: Christian Bond Sarahsville Shenandoah, 6-0, 205, Sr.

Second Team Defense

Linemen: Brandon Spaulding, Grandview Heights, 6-1, 230, Sr.; Armanie White, St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 190, Sr.; Levi Thompson, Steubenville Catholic Central, 6-2, 220, Sr.; Micah Pearson, Lima Central Catholic, 6-2, 196, Jr.; Dalton Mason, New Paris National Trail, 6-4 240, Sr.

Linebackers: Matthew Heckler, Lima Central Catholic, 6-0, 191, Sr.; Tyler Schlarman, St. Henry, 6-0, 190, Sr.; Tyler Bradford, Beverly Fort Frye, 6-1, 208, Sr.; Dylan Hanson, Shadyside, 5-10, 195, Sr.; Brayden Reynolds, Barnesville, 5-5, 130, Sr.; Tyreke King, St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 190, Sr.; Sam Huelsman, Maria Stein Marion Local, 6-4, 220, Jr.; Seth Yunker, Miamisburg Dayton Christian, 5-11, 183, Sr.; Joe Schmelzer, Covington, 5-11, 200, Sr.

Backs: Chad Brown, Andover Pymatuning Valley, 5-9, 160, Sr.; Joey Mascadri, Mechanicsburg, 5-11, 175, Jr.; Travis Durst, Tipp City Bethel, 5-7, 160, Sr.; Levi Moell, West Liberty-Salem, 5-7 150, Sr.

Kicker: Eli Heaster, Findlay Liberty-Benton, 6-3, 174, Jr.

Third Team Offense

Quarterbacks: Parker Sherry, East Palestine, 5-10, 190, Jr.; Boone Jones, Sarahsville Shenandoah, 6-2, 180, Jr.; Kadden Lester, Howard East Knox, 6-1, 173, So.; Justin Hartzell, Steubenville Catholic Central, 6-3, 180, Jr.; Jacob Nicol, Milford Center Fairbanks, 6-0, 185, Jr.

Backs: Brock Martin, Attica Seneca East, ; 6-0, 195, Sr.; Brandon Kelly, Marion Elgin, 5-8, 155, Jr.; Alex Clark, Brookfield, 5-8, 190, Sr.; Brandon Coleman, Columbia Station Columbia, 6-2, 185, Jr.; Keegan Wilburn, Nelsonville-York, 5-10, 170, So.

Receivers: Chase Stillion, Old Washington Buckeye Trail, 5-10, 180, Sr.; Brandon Samsa, Kirtland, 6-3, 175, Sr.

Linemen: Hunter Shelley, Tipp City Bethel, 6-0, 250, Sr.; Austin Fulco, Kirtland, 6-2, 240, Jr.; Caleb Bean, Andover Pymatuning Valley, 6-2, 265, Sr.; Matthew Rasmussen, Oberlin, 6-2, 250, Sr.; Kyle Martin, Jeromesville Hillsdale, 6-3, 250, Sr.; Joey Adkins, Gibsonburg, 6-2, 205, Sr.

Punter: Ryan Lipps, Kirtland, 5-10, 180, Sr.

Third Team Defense

Linemen: Tyler Speelman, Nelsonville-York, 5-11, 180, Sr.; Marquis Walker, Oberlin, 6-0, 235, Sr.; Patrick Magarian, Cincinnati Country Day, 6-2, 200, Sr.; Justin Gardner, Kirtland, 5-11, 190, Sr.; Hayden Cummins, Middlefield Cardinal, 6-2, 205, Sr.; Tevon McNutt, West Liberty-Salem, 5-10, 245, Sr.

Linebackers: Danny Snakovsky, Columbia Station Columbia, 5-10, 170, Jr.; Dillon Donaldson, Sugarceek, Garaway, 6-1 207, Sr.; Gavin Snyder, Chillicothe Huntington, 5-8, 185, Sr.; Matthew Krulc, Kirtland, 5-11, 170, Sr.; Ravon Eisom, Oberlin, 5-10, 170, Jr.; Sam Angelo, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-4, 205, Sr.

Backs: Alex Becker, Jeromesville Hillsdale, 5-11, 190, Jr.; Wyatt Lefker, Williamsburg, 6-1, 195, Sr.; Quinn Hiles, Creston Norwayne, 6-1, 165, Jr.; Kainon Ruffing, Attica Seneca East, 5-10, 175, Sr.; Colton Stuzman, Shadyside, 6-2, 152, Sr.; Gabe Streeter, Lucasville Valley, 5-10, 170, Jr.

Kicker: Ian Smith, Independence, 6-0, 180, Sr.

Honorable Mention

Nate Harmon, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-2, 185, Jr.; Jacob Evans, Tip City Bethel, 6-2, 190, Sr.; Chris Pickler, Spencerville, 5-7, 170, Sr.; Dustin Knapp, Mechanicsburg, 5-11, 190, Sr.; Logan Wos, Columbia Station Columbia, 6-0, 240, Jr.; Cole Schwartz, Columbia Station Columbia, 6-1, 175, Jr.; Owen Ramm, Independence, 6-0, 197, Sr.; Trace Stiltner, Jeromesville Hillsdale, 6-0, 180 Sr.; Cole Smith, Smithville, 6-3, 210, Sr.; Chandler Napier, West Alexandria Twin Valley South, 6-2, 160, Sr.; Zach Parrett, Covington, 6-3, 185, Sr.; Mason Wright, Wellington, 5-9, 180, Sr.; Conner Bowker, Lima Central Catholic, 6-1, 218, Sr.; Damian Lanzer, Patrick Henry, 5-11, 225, Sr.; Thomas Schwieterman, Coldwater, 6-5, 280, Sr.; Kaylin Heard, Cleveland Heights Lutheran East, 5-10, 185, Jr.; Adam Wise, Berlin Center Western Reserve, 6-0, 180, Jr.; Nick Baker, Troy Christian, 6-1, 235, Jr.; Cameron Nichols, Frankfort Adena, 5-11, 185, Sr.; Drake Myers, Beaver Eastern, 6-0, 170, Jr.; Lane Ruby, Chillicothe Southeastern, 5-9, 160, So.; Nate Harmon, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-2, 185, Jr.; Landon Hinkle, Crooksville, 6-1, 180, Sr.; Trevor Burden, West Liberty-Salem, 6-3, 285, Sr.; Kasson Krownapple, Howard East Knox, 6-0, 180, Jr.; Tyler Beem, Milford Center Fairbanks, 6-3, 195, Jr.; Caleb Gallwitz, Howard Howard East Knox, 5-10, 175, So.; Luke Lachey, Grandview Heights Heights, 6-6, 185, So.; Megan Olson, Milford Center Fairbanks, 5-8, 125, Sr.; Sam Rengert, Fairbank, 6-7, 290, So.; Nate Hickman, Elgin, 6-2, 185, Sr.; Brian Higinbotham, Milford Center Fairbanks, 6-1, 180, Sr.; Konnor Ruff, Newark Catholic, 5-9, 155, Sr.; Nole Criswell, Elgin, 5-10, 185, Sr.; Mark LeChard, Centerburg, 5-10, 175, Sr.; Jacob Lumbatis, Newark Catholic, 5-9, 170; J.T. Brown, Newark Catholic, 5-8, 147, Jr.; Blake Miller, Galion Northmor, 6-5, 190, So.; Cole Murdock, Milford Center Fairbanks, 6-0, 200, Sr.; Jeff Dunsmore, Oregon Cardinal Stritch, 6-2, 190, Sr.; .; Ben Dues, Spencerville, 6-5, 280, Sr.; Connor Bowker, Lima Central Catholic, 6-1, 218, Sr.; Blaine Swartzmiller, Attica Seneca East, 6-3, 215, Jr.; Grant Frederick, Carey, 6-1, 165, Sr.; Caleb Rausch, Bucyrus Wynford, 6-4, 275, Jr.; Davon Tyson, Delphos Jefferson, 6-4, 215, 6-4, 215, Sr.; Dylan Cornwell, Attica Seneca East, 5-10, 170, Jr.; Brendan Dingus, Defiance Tinora, 6-0, 230, Sr.; Drew Armstead, Spencerville, 5-5, 133, Jr.; Ron Banks, Lima Central Catholic, 5-8, 175, Jr.; Branden Kemp, East Palestine, 6-4, 190, Sr.; Ryan Thompson, New Middletown Springfield, 5-10, 225, Sr.; Dallas Smith, Berlin Center Western Reserve, 5-10, 200, Sr.; Zach Shutler, Mogadore, 6-3, 195, Sr.; Owen Conroy, Rootstown, 6-3, 270, Sr.; Will Grodhaus, Salineville Southern, 5-11, 195, Sr.; Dra Rushton, Young. Liberty, 5-9, 165, Sr.; Jared Bryarly, Columbiana, 6-0, 152, Sr.; Ryan Boyle, Rootstown, 5-9, 220, Jr.; Logan Penix, Mogadore, 5-8, 180, Jr.; Mike Garn, Jeromesville Hillsdale, 6-3, 200, Jr.; Calvin Wolford, McDonald, 6-1, 240, Sr.; Jack Cappabianca, Berlin Center Western Reserve, 6-2, 220, Sr.; Chris Edmonds, Young. Liberty, 6-2, 205, Sr.; Paul Skye, Mogadore, 6-2, 230, Sr.; Ben Burke, Creston Norwayne, 5-9, 210 Sr.; Giovanni Sibbio, Rootstown, 6-0, 170, Sr.; Capone Haywood, Young. Liberty, 5-9, 150, Sr.; Devon Devezin, Cleveland Heights Lutheran East, 6-1, 220, Sr.; Tyson Sinclair, Middlefield Cardinal, 5-10, 170, Jr.; Tate Engle, Beverly Fort Frye, 5-10, 160, Jr.; Tino Kusic, Bridgeport, 5-10, 170, Jr.; Craig Smith, Steubenville Catholic Central, 5-10, 180, Jr.; Nick Miller, Sarahsville Shenandoah, 6-0, 205, Sr.; Brady Winters, Sugarcreek Garaway, 5-10, 180, Jr.; Sam Merryman, Shadyside, 6-1, 175, So.; Tyson Miller, Beverly Fort Frye, 5-10, 166, Sr.; Xavier Herman, Old Washington Buckeye Trail, 5-9, 221, Jr.; Ryan Aleshire, Sugarcreek Garaway, 5-11 265, Sr.; Josh Robinson, Shadyside, 5-10, 225, Sr.; Logan Isner, Beverly Fort Frye, 6-0, 184, Sr.; Daniel Russell, Newcomerstown, 6-1, 220, Sr.; Levi Thompson, Steubenville Catholic Central, 6-2, 220, Sr.; Wyatt Schrader, Shadyside, 6-0, 160, Jr.; Evan Schob, Beverly Fort Frye, 5-9, 210, Jr.; Kendal Sherman, Sarahsville Shenadoah, 5-8, 160, So.; Hunter Graham, Sarahsville Shenandoah, 5-8, 150, Sr.; Jeb Jones, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-3, 210, Sr.; Caden Miller, Crooksville, 6-0, 155, So.; Darin Bloomfield, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-0, 220, Sr.; Dakota Houser, Chillicothe Southeastern, 5-11, 155, Sr.; Colt Yinger, Nelsonville-York, 5-11, 185, Sr.; Iann Cockrell, Bainbridge Paint Valley, 5-10, 160, So.; Fred Brown, Cincinnati Riverview East Academy, 6-1, 185, Jr.; Daniel Coats, Arcanum, 5-9, 180, Sr.; Logan Hurst, Mechanicsburg, 6-1, 175, So.; Ethan Herron, Covington, 5-11, 200, Sr., RB; Dustin Knapp, Mechanicsburg, 5-11, 190, Sr.; Caleb South, Tipp City Bethel, 6-2, 185, Sr.; Zach Parrett, Covington, 6-3, 185, Sr.; Grant Doucette, Troy Christian, 6-1, 200, Jr.; Jayden Heltsley, Arcanum, 6-4, 270, So.; Kevan Ridley, St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 245, Sr.; Ryan Bassler, West Alexandria Twin Valley South, 5-8, 175, Sr.; Braden Miller, West Liberty-Salem, 6-0, 190, Sr.; Connor Pohl, Cin. Country Day, 6-0, 190, Sr.; JT Thornhill, Miamisburg Dayton Christian, 6-3, 177, Sr.; Ty Freeman, Covington, 6-1, 171, Sr.; Robert Jackson, Cincinnati Riverview East, 5-8, 140, Sr.; David Moyer, Miamisburg Dayton Christian, 5-11, 180, Sr.