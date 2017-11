Canfield’s French named All-Ohio First-Team

COLUMBUS, Ohio – The Division III football All-Ohio teams were announced Tuesday by a statewide media panel.

The teams were selected by members of the Ohio Prep Sportswriters Association, most of whom were voters for the former Associated Press All-Ohio teams. The Associated Press no longer coordinates postseason honors for high school sports.

On Sunday, the Division VI and VII All-Ohio teams were announced. On Monday, the Division IV and V All-Ohio teams were announced. The Division I All-Ohio team and the Ohio Mr. Football Award will be announced Wednesday.

DIVISION III OPSWA ALL-OHIO FOOTBALL 2017

Coach of the year: Jeff Graham, Trotwood-Madison

First Team Offense

Offensive players of the year: Ra’Veion Hargrove, Trotwood-Madison and Ja’Vez Alexander, Sandusky

Quarterbacks: Andrew Newsom, Dresden Tri-Valley, 5-10, 154, Sr.; Ja’Vez Alexander, Sandusky, 6-3, 190, Sr.; Jayden Cunningham, Hunting Valley University School, 6-1, 195, Sr.

Backs: Ra’Veion Hargrove, Trotwood-Madison, 5-9, 175, Sr.; Tavion Thomas, Dayton Dunbar, 6-3, 230, Sr.; Demontae Taylor, Columbus Independence, 5-10, 185, Sr.; Jornell Manns, Mansfield Senior, 6-0, 185, Sr.; Duce Johnson, Alliance, 5-8, 200, Sr.; Jack Porter, Chagrin Falls Kenston, 5-10, 180, So.

Receivers: Zaire Porter, Columbus Marion-Franklin, 6-4, 205, Sr.; Treon Sibley, Coventry, 6-1, 185, Sr.; Joseph Scates, Dayton Dunbar, 6-3, 180, Sr.

Linemen: Chad Douglas, Columbus Independence, 6-1, 270, Sr.; Travis Geiger, Columbus Marion-Franklin, 6-4, 310, Sr.; Aidan MacDonald, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 6-3, 280, Jr.; Alex Mumy, Bellbrook, 6-1, 260, Sr.; Conor Head, Richfield Revere, 6-5, 280, Sr.; Dugan May, New Philadelphia, 6-5, 280, Sr.

Punter: Michael Schwartz, Howland, 6-2, 185, Sr.

First Team Defense

Defensive player of the Year: Chase Kline, Chardon, 6-3, 220, Sr.

Linemen: Ethan Amaya, Columbus Hartley, 6-3, 290, Sr.; Manni Malone, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 5-10, 225, Sr.; Kennedy Coates, Trotwood-Madison, 6-0, 195, Jr.; De’Marko Craig, Toledo Central Catholic, 6-1, 275, Sr.

Linebackers: Max Stienecker, Columbus Hartley, 6-1, 205, Sr.; Ty Van Fossen, Columbus DeSales, 6-2, 210, Sr.; Nathan Lawler, Dresden Tri-Valley, 6-5, 215, Sr.; Josh Baldridge, Millersburg West Holmes, 6-0, 180, Jr.; Tanner Tritipo, Athens, 6-0, 180, Sr.; Chase Kline, Chardon, 6-3, 220, Sr.; Kole Murlin, Celina, 6-1, 205, Sr.; Ben Schmiesing, Piqua, 6-2, 216, Sr.; Dallas Fields, Toledo Central Catholic, 6-1, 215, Sr.

Backs: Gavin Blunt, Aurora, 6-2, 195, Sr.; Cade Stover, Lexington, 6-5, 220, Jr.; Conner Long, Clyde, 5-11, 187, Sr.; Scott Walter, St. Vincent-St. Mary, 5-9, 175, Sr.; Paul French, Canfield, 5-10, 160, Sr.

Kicker: Gabe Brkic, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 6-3, 175, Sr.

Second Team Offense

Quarterbacks: Ryan Peltier, Dayton Chaminade Julienne, 6-1, 187, Sr.; Isaac McAdams, Elida, 6-3, 190, Jr.; Baron May, New Philadelphia, 6-0, 175, So.; Dezmin Lyburtus, Bellefontaine, 6-1, 185, Sr.; Markell Stephens-Peppers, Trotwood-Madison, 5-11, 165, Sr.

Backs: Savon Edwards Jr., Columbus Eastmoor Academy. 5-9, 155, Jr.; Trent Davies, Delaware Buckeye Valley, 5-8, 175, Sr.; Blake McCoy, Jackson, 6-0, 182, Sr.; Devanier Floyd, Akron East, 5-9, 215, Sr.

Receivers: Bransen Stanley, Chagrin Falls Kenston, 6-1, 160, Jr.; Malachi Campbell, Sandusky, 5-10, 160, Sr.; Andreus Harhalos, Parma Heights Holy Name, 6-2, 200, Sr.

Linemen: Alex Robarge, Chagrin Falls Kenston, 6-4, 305, Jr.; Brendan O’Doherty, Bay Village Bay, 6-3, 265, Sr.; Cameron Niehus, Chardon, 5-11, 235, Sr.; Montrell Caldwell, Mansfield Senior, 5-11, 260, Sr.; Jack Recchiuti, Alliance, 6-4, 285, Sr.; Andy Waggoner, Wintersville Indian Creek, 6-1, 220, Sr.

Punter: Patrick Green, Rocky River, 6-1, 160, Jr.

Second Team Defense

Linemen: Brian Adams, Parma Heights Holy Name, 6-2, 250, Jr.; Scott Seeker, Tallmadge, 6-4, 250, Sr.; Lonnie Phelps, Mt. Healthy, 6-2, 215, Jr.; Brandon Derrow, Columbus DeSales. 6-3, 250, Sr.; Jackson Gear, Cincinnati McNicholas, 6-3, 215, Sr.; Nick Cone, Columbus Hartley, 6-4, 250, Sr.; Dominique Kimble, Toledo Central Catholic, 6-0, 280, Sr.

Linebackers: Zion Johnson, Columbus Independence, 6-1, 185, Sr.; ShiQuan Likely, Columbus South, 5-11, 170, Sr.; Crishawn Long, Parma Padua Franciscan, 6-1, 190, Jr.; Josh Jenne, Clyde, 6-2, 225, Sr.; Keishawn Goodson, Cleveland JFK, 5-10, 191, Sr.

Backs: Devon Eakle, Wintersville Indian Creek, 6-0, 180, sr.; Anthony Sciarroni, Columbus DeSales. 6-0, 180, Jr.; Dominique McClain, Toledo Woodward, 6-0, 190, Jr.; Micah Coleman, Columbus Eastmoor Academy, 5-7, 180, Jr.; Jake McLoughlin, Dresden Tri-Valley, 6-6, 195, Sr.; Jayshon Bester, Cleveland Collinwood, 5-7, 150, Jr.

Kicker: Michael Benson, Jackson, 6-2, 180, Sr.

Third Team Offense

Quarterbacks: Mason Lydic, Peninsula Woodridge, 6-1, 185, Sr.; Alec Sayre, Dover, 6-0, 210, Jr.; Cameron Crouch, Granville, 6-1, 180, Jr.

Backs: Brandon Haley, Granville, 5-8, 165, Jr.; Trey Psota, Bay Village Bay, 6-1, 205, Sr.; Trent Cramer, Parma Padua Franciscan, 6-0, 215, Sr.; Ty Shannon, Tallmadge, 6-0, 200, Sr.; John Bivens, Kettering Alter, 6-0, 204, Jr.

Receivers: Sam Zemis, New Philadelphia, 6-0, 175, So.; Max Hartline, Louisville, 5-10, 176, Jr.; Devin Eakle, Wintersville Indian Creek, 6-0, 175, Sr.; Jordan Kirkbride, Columbus Hartley, 6-5, 245, Jr.

Linemen: Dom Kriz, Medina Buckeye, 6-0, 242, Sr.; Montana Nietert, Aurora, 6-4, 275, Sr.; Jaison Williams, Trotwood-Madison, 6-4 305, Sr.; Andrew Arnold, Goshen, 6-3, 280, Sr.; Jim McAdams, Parma Padua Franciscan, 6-5, 285, Jr.; Conner Barton, Wilmington, 6-3, 275, Sr.

Punter: Jase Bowen, Toledo Central Catholic, 6-0, 175, Jr.

Third Team Defense

Linemen: Zack Hawk, Dover, 6-3, 275, Sr.; Sam Eldridge, Chardon, 5-10, 195, Sr.; Trent Compton, Granville, 5-7, 185, Jr.; Colt Jennings, Parma Padua Francsican, 6-1, 225, Jr.; Shane Cokes, Dayton Chaminade Julienne, 6-3, 220, Jr.; Brian Dalidowicz, Kettering Alter, 6-1, 215, Sr.

Linebackers: James Parker, Trotwood-Madison, 6-0, 215, Sr.; Dierre Blash, Akron Buchtel, 6-0, 245, Sr.; Zach Urda, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 6-0, 180, Jr.; Spencer Robinson, Peninsula Woodridge, 5-8, 190, Sr.; Ross Hartman, Rocky River, 6-0, 200, Jr.; Angelo Petracci, Canfield, 5-9, 187, Sr.; Alden Simms, Kettering Alter, 6-2, 210, Sr.

Backs: Jack Campbell, Bellbrook, 6-4, 220, Sr.; Josh Peroni, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 5-10, 175, Sr.; Max Showalter, Bay Village Bay, 6-1, 185, Jr.; Daishawn Brimage, Akron East, 6-1, 210, Sr.; Paul Breinz, Canfield, 5-9, 179, Sr.

Kicker: Chase Dinan, Dresden Tri-Valley, 5-11, 165, Sr.

Honorable Mention

Kevin Laming, Columbus Watterson. 6-1, 182, Sr.; Sam Accordino, Canfield, 6-1, 160, Sr.; Max Corso, Sandusky, 5-10, 160, Jr.; Caiden Smith, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 157, Sr.; Craig Zies, Granville, 6-1, 160, Jr.; Kevin Laming, Columbus Watterson, 6-1, 182, Sr.; Vinny Fiorenza, Canfield, 5-11, 178, Sr.; Adam Fauver, Medina Buckeye, 6-1, 206, Sr.; Kee-Shaun Merrill, Chagrin Falls Kenston; Ke’zion Brown, Columbus Marion-Franklin, 6-5, 185, Jr.; Ethan Heller, Thornville Sheridan, 6-1, 170, Jr.; Clay Davis, Athens, 6-3, 205, Jr.; Logan Riehl, Clyde, 5-8, 185, Sr.; Jordan Walker, Parma Padua Franciscan, 5-9, 170, Jr.; Dallas Daniels, Trotwood-Madison, 6-1, 170, Sr.; Bryant Johnson, Vandalia Butler, 6-5, 180, Jr.; KeShuan Owens, Dayton Chaminade Julienne, 5-11, 170, Sr.; Hayden Schrubb, Piqua, 6-3, 182, Sr.; Brayden Chaney, Millersburg West Holmes, 5-10, 160, Sr.; Kaden Folkert, Dover, 5-11, 160, Sr.; Dre Hess, Dover, 5-11, 170, Sr.; Blayze Taylor, Zanesville, 5-11, 165, Jr.; Cam Drum, Parma Padua Franciscan, 6-1, 220, Sr.; Craig Burt, Columbus Centennial, 6-4, 173, Sr.; Zaire Porter, Columbus Marion-Franklin, 6-4, 205, Sr.; Joey Verdes, Buckeye Valley, 6-1, 170, Sr.; Ethan Tabor, Thornville Sheridan, 6-2, 180, Sr.; Treyce Albin, Athens, 6-2, 175, Sr.; Terrance Keyes, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-10, 190, So.; Zachary Olson, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-2, 185, Sr.; Devon Cleghorn, Maumee, 5-8, 155, Sr.; Trevon Raymore, Norwalk, 5-10, 200, Jr.; Kye Crowthers, New Philadelphia, 5-11, 170, Sr.; Caine Martin, Zanesville, 5-8, 200, Sr.; Maleek McIntosh, Columbus Marion-Franklin, 5-11, 185, So.; Shemar Samuel, Columbus Beechcroft, 5-10, 180, Sr.; Jarrett Munyan, Thornville Sheridan, 5-9, 170, Sr.; Josh Keets, Hillsboro, 6-1, 230, Jr.; Dominic Vanfossen, Marietta, 5-10, 205, Sr.; Blake McCoy, Jackson, 6-0, 182, Sr.; Chucky Morris, Jackson, 6-3, 275, Sr.; Brandon Matlock, Warren Howland, 6-1, 240, Sr.; Adam Niell, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-3, 270, Sr.; Vinnie Klempner, Toledo Central Catholic, 6-3, 260, Jr.; Skyler Patrick, Sandusky, 5-11, 275, Sr.; Brendon Wompler, Clyde, 6-0, 263, Sr.; Seth Huston, Celina, 6-1, 240, Jr.; Johnathan Allen, Dunbar, 6-6, 280, Jr.; Braden Jacobs, Bellefontaine, 6-3, 254, Sr.; Aaron Jadwin, Dresden Tri-Valley, 6-0, 242, Sr.; Kyler Hooper, Zanesville Maysville, 6-2, 310, Jr.; Ike Gilt, Millersburg West Holmes, 6-0, 250, Jr.; Cameron Niehus, Chardon, 5-11, 235, Sr.; Patrick Gilliland, Columbus Hartley, 6-6, 315, Sr.; Max Markgraf, Granville, 6-2, 200, Sr. Max Rotondo, Buckeye Valley, 6-4, 230, Sr.; Kyle Simmonds, Columbus Watterson, 6-4, 270, Sr.; Caleb Rogers, Athens, 6-0, 225, Jr.; Taylor Deem, Thornville Sheridan, 6-3, 265, Jr.; Jared Conn, Hillsboro, 6-2, 230, Jr.; Tyler Warner, Marietta, 6-3, 200, Sr.; Corey Hicks, Alliance Marlington, 6-3, 235, Sr.; Nate Clingan, Lodi Cloverleaf, 6-1, 240, Jr.; Domonique Kimble, Toledo Central Catholic, 6-0, 280, Sr.; Mikey Haney, Maumee, 6-4, 255, Sr.; Jerrell Wells, Sandusky, 6-3, 240, Sr.; Jaylan Johnson, Clyde, 6-4, 195, Sr.; Charles Ellington, Vandalia Butler, 6-5, 285, Sr.; Nick Sanchez, New Richmond, 6-3, 252, Sr.; Kris Mesaros, Dresden Tri-Valley, 5-9, 167, Sr.; Will Jerrells, Zanesville, 5-11, 200, Sr.; Colton Meeks, New Philadelphia, 6-0, 255, Sr.; Mychal Keys, Columbus Marion-Franklin, 6-5, 240, Sr.; Evan Steenrod, Athens, 6-0, 235, Jr.; Zach DiLauro, Akron Springfield, 5-11, 220, Sr.; Lane Harshbarger, Kettering Alter, 5-9, 190, Sr.; Cory Stallings, Lodi Cloverleaf, 5-9, 195, Sr.; Angelo Grose, Mansfield Senior, 5-9, 170, So.; Seth Arnold, Dayton Dunbar, 6-0, 190, Sr.; Jayvanare Nelloms, Trotwood-Madison, 6-1, 190 Jr.; Dayton Robin, Dover, 6-1, 195, Sr.; Caleb Robins, New Philadelphia, 6-0, 166, Sr.; Darantae Ervin, Independence, 6-2, 215, Jr.; Tommy Wolfe, Granville, 6-0, 190, Jr.; Teren Wycoff, Buckeye Valley, 6-2, 235, Sr.; Brice Parks, Jackson, 5-10, 172, So.; Dillon Barry, Bay Village Bay, 5-11, 191, Sr.; Kymani Jones, Ravenna, 5-7, 165, Sr.; Sean Blue, Toledo Central Catholic, 5-9, 170, Sr.; Tre’Suan Windham, Mansfield Senior, 5-8, 150, Jr.; Taron Britt, Trotwood-Madison, 5-11, 170, Jr.; Payton Leugers, Goshen, 5-10, 170, Sr.; Jack Mitchell, Vandalia Butler, 5-10, 170, So.; Luke Tabler, Hamilton, Badin, 5-11, 160, Jr.; Rolando Perez, Thurgood Marshall, 6-1, 200, Sr.; Alec Preston, New Philadelphia, 5-11, 170, Sr.; Ian Sexton, Dover, 6-0, 170, Jr.; Chase Kendrick, Dresden Tri-Valley, 6-0, 215 Jr.; Elijah Carter, Columbus Hartley, 6-1, 180, Sr.; Napoleon Harris, Columbus Eastmoor Academy, 6-1, 160, Jr.; Nate Meyer, Columbus Watterson, 6-2, 200, Sr.; Anthony Sciarroni, Columbus DeSales, 6-0, 180, Jr.; Deonte Wade, Columbus Marion-Franklin, 6-1, 190, Jr.; Britton Haines, Hillsboro, 6-2, 160, Sr.; Brice Graham, Jackson, 6-1, 193, So.